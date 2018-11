Cibo fake in mostra alla Mole Vanvitelliana: domani Coldiretti Marche fa il punto sulla situazione regionale tra agroalimentare e legalità

Gli spaghetti italiani prodotti in Germania, gli "spagheroni" olandesi o l'olio extravergine d'oliva italiano che arriva dagli Usa. E che dire del wine kit canadese per produrre Verdicchio doc in casa? Tutto falso Made in Italy che sarà in mostra domani, giovedì 8 novembre, alla Mole Vanvitelliana dove, a partire dalle 10, si parlerà di agroalimentare e legalità nel corso del convegno organizzato da Coldiretti Marche alla presenza del procuratore Gian Carlo Caselli, presidente del comitato scientifico dell'Osservatorio nazionale sulle agromafie.