Gargamelli confermata segretaria generale Flc Cgil Marche

"Serve una direzione dell’Ufficio scolastico regionale e una politica regionale dell’istruzione e della formazione – dichiara Gargamelli – che garantiscano gli organici del personale docente e Ata e che salvaguardino i livelli di apprendimento, in particolare nella zona del Cratere sismico dove occorre, come in tutte le Marche peraltro, mettere in sicurezza gli edifici. Inoltre, è necessaria una politica dell’istruzione in grado di accompagnare la ripresa economica di tutta la filiera produttiva marchigiana. Quindi, più scuola dall’infanzia all’università".