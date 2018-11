Porto San Giorgio. Il sindaco Loira riceve il presidente dell’Associazione Tunisini in Italia

Domenica 11 novembre, dalle ore 10 alle 15, la sala Consiliare diventerà luogo per il servizio consolare destinato alla comunità tunisina nelle Marche. L’appuntamento si ripete dopo la partecipata giornata dello scorso anno.

Gli interessati potranno rivolgersi nei locali municipali per le proprie necessità (rinnovo passaporti, carta consolare, atti di nascita, firma legalizzata, confronto su temi sociali ed altri servizi).

Nell’occasione il console tunisino a Roma Chokri Sebri incontrerà il sindaco di Porto San Giorgio Nicola Loira.

L’iniziativa in favore della nutrita rappresentanza tunisina presente nel territorio è stata sostenuta dal dottor Adel Chehida, presidente dell’Associazione Tunisini in Italia. Da 18 anni in Italia e residente a Porto San Giorgio, è coordinatore degli anestesisti nella casa di cura “Villa dei Pini” a Civitanova.

Giovedì sera ha incontrato il sindaco e gli ha donato una litografia dell’artista Saloua Jabeur “in segno di omaggio e gratitudine per la sua cortese e indispensabile collaborazione”, ha affermato Chehida.