Premiato per il suo lavoro nell'export del Made in Italy negli USA, al fermano Andrea Minnucci il titolo di Cavaliere dell' "Ordine della Stella d'Italia"

Un riconoscimento importante per un fermano che da anni vive e lavora stabilmente all'estero. Stiamo parlando di Andrea Minnucci, che ha ricevuto il titolo onorifico di Cavaliere dell'"Ordine della Stella d'Italia" per aver svolto un lavoro notevole nell'export del Made in Italy negli Stati Uniti, facendo conoscere il lavoro artigianale del nostro territorio, quello delle piccole e medie imprese, e creando opportunità di lavoro.

L'Ordine della Stella d'Italia è stato istituito con Legge 3 febbraio 2011 n.13, che ha aggiornato denominazione, finalità e classi della Stella della Solidarietà Italiana, rispondendo ai cambiamenti intercorsi dal secondo dopoguerra, quando l'Ordine era stato istituito al fine di conferire riconoscimenti per gli italiani all'estero o stranieri che meglio avessero assistito nella ricostruzione dell'Italia.

L'onorificenza è concessa dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, sentito il Consiglio dell'Ordine. Presieduto dal Ministro degli Affari Esteri, il Consiglio è composto da altri quattro membri, uno dei quali è di diritto il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. Con le modifiche introdotte dalla nuova legge si vuole ricompensare quanti abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi.

Andrea Minnucci è nato a Fermo dove ha fatto gli studi liceali. Si è laureato in economia e commercio all'Università Politecnica delle Marche.

Dopo la laurea ha subito iniziato a lavorare per prestigiose aziende italiane di lusso produttrici di mobili.

Ha prima seguito il mercato europeo, poi quello statunitense.

Da diversi anni vive stabilmente a Miami, dividendosi però tra la città della Florida e Los Angeles, dove sta seguendo importanti progetti.

È molto apprezzato nel mondo del lavoro per le sue doti manageriali e il suo buon gusto.

Segue personalemente in modo dettagliato le varie fasi dei progetti, pur non avendo una struttura di appoggio alle spalle.