16° Edizione del concorso regionale "C'era una foglia": una fiaba dedicata all'Amico a 4 zampe

Più di 11 mila bambini delle scuole primarie coinvolti in 15 anni. E' questo uno dei vanti del progetto "C'era una foglia", giunto alla 16° edizione e presentato ieri mattina in Regione. C'è tempo fino al 23 febbraio per partecipare ad un concorso letterario a tema ecologico-ambientale rivolto agli alunni marchigiani delle scuole primarie che quest'anno è dedicato al tema degli Amici a 4 zampe . Si premia il talento letterario, la creatività e l'inventiva delle classi che sapranno dar vita ad una fiaba, ad una poesia o ad un racconto attraverso uno scritto della lunghezza massima di due cartelle sulle storie di amicizia tra Uomo ed Animale, racconti fantastici di animali eroi ispirati ai cartoni animati e che saranno pubblicati da una casa editrice.

"La passione e l'impegno degli ideatori e curatori di questo progetto seguito nello spirito più nobile del volontariato, hanno contagiato anche la Regione – ha sottolineato l'assessore regionale all'Ambiente, Angelo Sciapichetti – che è ben contenta di essere vicina a questa iniziativa così longeva, bella e carica di significati. Un'occasione rara per metterci in contatto con questi piccoli cittadini e restare coinvolti dal loro entusiasmo. Con questo concorso non si tratta solo di educare gli alunni al rispetto degli animali e dell'ambiente, non solo di stimolarne la creatività, ma soprattutto di farli fermare a riflettere su ciò che li circonda, sulla collaborazione tra loro in un'era come quella digitale che privilegia l'individualismo e l'autoreferenzialità. All'educazione al rispetto e alla civile convivenza la Regione pone un'attenzione assoluta e questo progetto ne esprime concretamente i valori."

"E' una iniziativa di carattere regionale che crea una rete virtuosa tra istituzioni, amministrazioni, scuole e aziende del territorio – ha spiegato Robertino Perfetti, ideatore del progetto e presidente dell'Associazione SpazioAmbiente – e quest'anno la novità è la solidarietà ai bambini meno fortunati. Saremo insieme infatti alla Fondazione Salesi di Ancona per coinvolgere i piccoli pazienti, regalare un sorriso in più e raccogliere fondi. Stiamo diventando un concorso letterario modello dedicato all'infanzia, una buona prassi che ci stanno chiedendo anche altre regioni e che contiamo di interessare già dalle prossime edizioni. Insieme alla Regione Marche anche l'Università di Macerata, Legambiente Marche, il Comune di Ancona – Assessorato alla Cultura, ELI - La Spiga - PLAN edizioni, CLEMENTONI, RAINBOW, PULI ECOL Recuperi, NUTRIX PIU' e tanti altri sponsor per un grande progetto, oltre che educativo di solidarietà."

Con le opere selezionate da una giuria sarà edito un libro di fiabe e racconti e, come nelle edizioni precedenti, verrà illustrato da professionisti. Ne ha parlato Roberta Tiranti della Casa editrice ELI La Spiga che ha ricordato come i temi proposti da SpazioAmbiente siano sempre in linea con lo stile e gli obiettivi della Casa Editrice che pubblica con grande interesse e soddisfazione questi libri di racconti. Anche Alessandra Sensini , in rappresentanza della Fondazione Salesi, ricordando i vari progetti di Pet therapy condotti all'interno dell'Ospedale dalla Fondazione e che quest'anno beneficeranno della raccolta fondi, ha ricordato il progetto Favole della Buonanotte dove vengono lette ai bambini spedalizzati proprio i libri pubblicati negli anni precedenti sul concorso da " C'era una foglia".

Le classi vincitrici saranno premiate in una manifestazione conclusiva il 16 maggio 2019 alla Mole Vanvitelliana di Ancona dove potranno partecipare, già nel primissimo pomeriggio, a laboratori didattici e visite guidate promosse dal Comune di Ancona -Tipicità in Blu.