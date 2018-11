Salvini firma il decreto, via libera ai fondi per la videosorveglianza. Nel Fermano arrivano 100 mila euro, cofinanziamento al 50% per i progetti di sei comuni

"Nella giornata di lunedì il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il decreto che dà il via libera a un finanziamento di 37 milioni di euro per il triennio 2017-2019, che servirà a realizzare 428 sistemi di videosorveglianza in altrettanti Comuni italiani".

Ad annunciarlo è il senatore Paolo Arrigoni, Questore a Palazzo Madama e Responsabile della Lega nelle Marche, che esprime soddisfazione per un provvedimento volto a dare risposte concrete alla richiesta di legalità e di sicurezza da parte dei cittadini.

"Nelle Marche - continua Arrigoni - è stata premiata la richiesta di finanziamento di ben 32 Comuni, con un contributo complessivo di circa 1.550.000 euro. La sola San Benedetto del Tronto riceverà un cofinanziamento di 531 mila euro, ma quasi tutti i comuni rientrati nella graduatoria del Viminale potranno contare su circa il 50% di quanto previsto dai singoli progetti per gli impianti di videosorveglianza".

"Anche in questa occasione il Governo, e in particolare il Ministro Salvini, si sono dimostrati attenti alle esigenze di un territorio come quello marchigiano in cui la pessima amministrazione del Partito Democratico, soprattutto per quanto riguarda sicurezza e immigrazione, ha reso indifferibili questi interventi.

Tra i 32 Comuni interessati, sei fanno parte della Provincia di Fermo: Montegranaro, Monsampietro Morico, Porto San Giorgio, Ponzano di Fermo, Servigliano, Belmonte Piceno e Grottazzolina.

Come chiarito da Arrigoni, il finanziamento va a coprire circa il 50% dell'importo complessivo dei progetti presentati dai singoli comuni. A Montegranaro arriveranno circa 8 mila euro, a Monsampietro Morico 10 mila, 45 mila andranno a Porto San Giorgio, 14 mila a Ponzano, 10 mila a Servigliano e 11 mila a Belmonte Piceno.

Il valore complessivo dei sei progetti è di 198.741 € e quello totale del cofinanziamento si attesta a 99730€.

“Esprimo piena soddisfazioni per questo via libera ai fondi per la videosorveglianza – commenta il segretatio provinciale della Lega Mauro Lucentini -. All'interno di questi interventi che interessano tutto il territorio nazionale c'è uno spazio importante sia per le Marche che per la Provincia di Fermo. L'azione di governo continua e questo decreto è l'ennesima dimostrazione che si sta passando dalle parole ai fatti”.

Questi gli altri comuni marchigiani interessati dal provvedimento: Macerata, Urbisaglia, Montelupone, Belforte del Chienti, Camerino, Montecosaro, Civitanova Marche, Caldarola, Colmurano, Appignano, Tolentino, Valfornace e Porto Recanati per la Provincia di Macerata; Pesaro, Monte Grimano Terme, Fano e Mondolfo per la Provincia di Pesaro e Urbino; San Benedetto delTronto, Montalto delle Marche e Ripatransone per la Provincia di Ascoli; Loreto per la Provincia di Ancona