Protezione Civile regionale, bilancio positivo per l'esercitazione europea di Bucarest. Sciapichetti: "Abbiamo rappresentato l'Italia, test importante per crescere ancora"

Le Marche hanno ben figurato all' "esercitazione più complessa predisposta a oggi, in ambito europeo, nel settore del soccorso sanitario. Hanno rappresentato l'Italia con l'ospedale da campo, uno dei tre che il nostro Paese mette a disposizione della Protezione civile europea".

È il bilancio stilato dall'assessore regionale Angelo Sciapichetti a conclusione dell'esercitazione europea che si è svolta il mese scorso a Bucarest.

La capitale della Romania è stata teatro della simulazione di un evento sismico. Scopo era quello di testare il rapido dispiegamento della struttura sanitaria campale accorsa e la capacità di integrazione dei duemila soccorritori internazionali intervenuti. I moduli sanitari allestiti provenivano da Romania, Norvegia, Austria, Gran Bretagna. Germania, Svezia, Austria e per l'Italia dalle Marche, oltre a un ospedale da campo israeliano.

I volontari marchigiani (51 tra sanitari, medici, infermieri e logisti) hanno allestito 14 tende, tra cui una sala operatoria e un'aree di degenza per 20 pazienti. Secondo gli standard europei, la struttura deve garantire capacità chirurgiche per almeno 150 persone nell'arco della giornata e almeno sette interventi chirurgici maggiori o 15 minori ogni giorno.

La cucina da campo delle Marche ha poi assicurato fino a 80 pasti all'ora. "La partecipazione all'esercitazione ci ha imposto una lunga preparazione logistica, sanitaria e nelle telecomunicazioni - spiega l'assessore alla Protezione civile -. Bucarest è stata teatro di operazioni incredibili e realistiche, con gli spostamenti resi difficoltosi dal traffico reale della capitale per raggiungere i diversi moduli sanitari dislocati e i centri di coordinamento. Anche in questa occasione la struttura campale delle Marche ha potuto testare i punti di forza e di debolezza, ma soprattutto ricavare spunti utili per la crescita del sistema regionale in termini di sinergia sul fronte sanitario e con il volontariato, a cui va rivolto un particolare ringraziamento". A Bucarest sono intervenuti, insieme ai sanitari, ai funzionari della protezione civile marchigiana e nazionale, Anpas Marche, i gruppi di Filottrano, Pietrarubbia-Urbania-Belforte del Chienti- Camporotondo di Fiastrone, Jesi, i Vigili del fuoco volontari di Ancona e i radioamatori del Club Mattei di Fano.