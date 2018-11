Agricoltore e cuoco, 18 nuovi agrichef in provincia di Macerata: è la prima brigata delle Marche

È di Macerata la pattuglia di agrichef più numerosa della Regione. Con la fine del master in cucina che si è tenuto in questi giorni a Cingoli, dedicato agli imprenditori agricoli che operano anche nel settore agrituristico, si sono diplomati ben 18 agrichef, che si andranno ad aggiungere ai 16 già attivi nelle province di Ancona, Pesaro e Ascoli.

Oggi, all'agriturismo La bottega dei sapori, la giornata conclusiva con la consegna dei diplomi. "Alla fine di questa settimana - spiega Giuliana Giacinti, presidente di Terranostra Marche - ognuno di noi porterà in azienda non solo nozioni ma tutto un bagaglio di conoscenze e di relazioni che possono arricchire la rete sul territorio. L'obiettivo di un agrichef non si limita a trasferire le pietanze in un piatto. Essere agrichef significa avere la capacità trasmettere le storie del territorio".

L'agricoltore si mette dunque ai fornelli per trasformare i prodotti in piatti gustosi e per raccontare il territorio che attraverso le sue eccellenze agroalimentari può conquistare, per gusto e per accoglienza, importanti fette del mercato turistico.

Il corso è stato proposto da Campagna Amica Coldiretti Macerata in collaborazione con Terranostra Marche e ha visto alternarsi alla cattedra esperti e chef. Oggi, alla giornata conclusiva, a guidare la brigata di agrichef c'era Luca Facchini, docente dell'istituto alberghiero di Senigallia. "I profumi parlano da soli - commenta Francesco Fucili, presidente di Coldiretti Macerata -. Questi eventi ci devono dare nuovi stimoli per tornare sui territori per dare una formazione continua ai nostri operatori, siano essi titolari di agriturismo oppure impegnati nella vendita diretta. L'eccellenza dei prodotti c'è, ma questi vanno anche raccontati e spiegati ai consumatori attraverso, ad esempio, consigli per la cottura, per la conservazione, piccoli accorgimenti in cucina. Qualità da trasferire ai consumatori da rendere sempre più consapevoli di ciò che acquistano e di ciò che mangiano".