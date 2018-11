Mauro Uliassi entra nell'olimpo degli chef italiani: la Guida Michelin lo premia con la terza stella, è il decimo ristorante in Italia ad ottenere il riconoscimento

Ph: Ansa

''Sono contentissimo'' - ha detto Uliassi durante la Michelin Star Revelation 2019 nel raggiungere gli altri nove colleghi già nel gotha e tutti confermati.

Questi i magnifici dieci con tre stelle Michelin nella nuova guida, presentata oggi a Parma: Massimiliano Alajmo, Le Calandre a Rubano (Padova); Massimo Bottura, Osteria Francescana a Modena; Chicco Cerea a Brusaporto (Bergamo); Enrico Crippa, piazza Duomo a Alba (Cuneo); Annie Feolde e Riccardo Monco, Enoteca Pinchiorri a Firenze; Norbert Niederkofler, St.Hubertus a San Cassiano (Bolzano); Niko Romito, Reale a Castel di Sangro (L'Aquila); Nadia e Giovanni Santini, Dal Pescatore, a Canneto sull'Oglio (Mantova), Heinz Beck, La Pergola, a Roma.

"Una nuova stella brilla nel firmamento delle Marche grazie a Mauro Uliassi che con la terza stella Michelin porta la nostra regione nel gotha della cucina italiana - è il commento del Presidente della Regione Luca Ceriscioli -.Diciamo grazie a questo grande professionista, rappresentante di spicco di una cultura enogastronomica straordinaria punto di forza di questo territorio".

"La terza stella di Mauro Uliassi è un grande traguardo per tutto il territorio che lo chef, nella sua ricerca professionale, riesce a esaltare. Come Coldiretti Marche ci congratuliamo con lui nella speranza che sia stimolo e ispirazione per chi si affaccia alla professione, ma anche per gli agricoltori che, cercando costantemente la qualità, riescono a fornirgli i migliori ingredienti per la sua cucina" - è stato invece il commento di Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche.