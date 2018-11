NEPI " Nutrire l'Essere con il Piacere delle Idee": sabato 24 ad Altidona la presentazione dei risultati del progetto

Un bel risultato se pensiamo a quanti enti, associazioni e giovani del posto sono stati coinvolti. Il Comune di Altidona, capofila del progetto e l’Associazione Ecomuseo della valle dell’Aso, ideatrice e coordinatrice del progetto. 7 i comuni che hanno aderito fin da subito: Campofilone, Carassai, Montefiore dell’Aso, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Moresco e Ortezzano, ai quali altri due (Pedaso e Petritoli) si sono aggregati in fase attuativa.

All’Ambito Sociale XIX di Fermo e alle 5 associazioni, Armata di Pentecoste, The Black Sheep, Open Your Eyes, Ortensia e Gruppo Giovani Valdaso, partner del progetto, si sono affiancate, in fase operativa, l’Associazione culturale Altidona Belvedere, l’Archeo Club di Carassai, la Proloco di Altidona e quella di Campofilone, nonché le giovani imprese come la Turismarche e la New Media Solution di Andrea Amurri.

"Ispirandosi ai testi e le plurime pubblicazioni di Gabriele Nepi - spiegano - tutti insieme abbiamo “Nutrito l’Essere in Valdaso con il Piacere delle Idee”, abbiamo scritto i testi del secondo quaderno dell’Ecomuseo della Valle dell’Aso, creato la grafica dei banner per i comuni aderenti al progetto, scelto tra 43 lastre in vetro del fondo storico Clementi, scattate nella Valle dell’Aso tra la fine dell’800 e i primi del’900, le 20 foto che saranno protagoniste di una mostra itinerante “Di paese in Paese”, realizzato un video di 3,30 min. frutto dell’intera attività di raccolta di storie, immagini, identità del progetto NEPI. Un video che con molta creatività è capace di emozionare e farci vivere il nostro passaggio, la nostra storia, i nostri prodotti, frutto del nostro lavoro. Il video e gli altri risultati di questo progetto verranno proiettati e messi a disposizione in occasione della conferenza stampa-incontro che si terrà sabato 24 alle ore 11 presso la Sala Joyce-Lusse di Marina di Altidona.