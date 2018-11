Caccamo. Ceriscioli in visita all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione: "Occorre mantenere tutte le risorse umane che lavorano in questo Ufficio per la rinascita"

"Non occorrono incertezze, ma conferme. Impossibile poter ricominciare da capo in quanto l'esperienza fatta in questi due anni con il personale impiegato nelle procedure del sisma ci indica un rafforzamento stesso della struttura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, consapevole degli obiettivi che l'Ufficio vuole raggiungere. Occorre mantenere tutte le risorse umane che ci lavorano per la rinascita dei territori della nostra comunità. Noi chiederemo al Governo nazionale non solo di confermare il personale impiegato, ma anche rafforzare gli organici al fine di effettuare la ricostruzione nei tempi compatibili richiesti dai marchigiani".