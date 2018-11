I Cobra Fermo (Tiro alla Fune) ricordano Pasquale Del Moro: LEGGI la lettera inviata in redazione

E’ di oggi la triste notizia della prematura scomparsa di Pasquale Del Moro, stimatissimo già atleta e dirigente di lunghissimo corso. Il mondo dell’Atletica e del Tiro alla Fune piangono uno sportivo vero, sincero, leale e sempre corretto con tutti, guida per tantissimi atleti di ieri e di oggi.

Ciao Pasquà.

Hai dedicato una vita intera allo sport e nel trasmettere i valori che questo racchiude. Ci hai fatto crescere come società, come atleti e come uomini. Abbiamo raggiunto traguardi inimmaginabili fino al tuo insediamento.

Abbiamo apprezzato e ammirato la tua competenza e dedizione. Ci mancherai.

Se oggi siamo quello che siamo come squadra lo dobbiamo anche a te.

Ti saremo per sempre grati.

I tuoi ragazzi

Ciao Pasquà!!!!

Alla famiglia Del Moro, giungano le più sentite condoglianze anche dalla Redazione Sportiva di Radio Fermo Uno, della quale – nello scorso mese di Maggio – Pasquale è stato graditissimo ospite nel corso di una puntata della trasmissione “Sport News”. Anche noi, oggi abbiamo perso un amico. Ciao Pasquale, ti sia lieve la terra.