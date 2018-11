Ceriscioli al 150° anniversario della Distilleria Varnelli

"Un'azienda che ha avuto uno sguardo lungo, con una mission di grande capacità e forza imprenditoriale marchigiana, con radici molto solide ed una grande qualità dei prodotti utilizzati. Una spinta fortissima del territorio inteso nella sua più ampia declinazione. Un modello marchigiano rispettoso delle comunità locali. Sono confortato da questo modello, dalla capacità di guardare più in là, da chi è riuscito a rimanere sempre coerente nella propria storia aziendale. È per noi uno stimolo per trasferire questo legame col territorio e questo sentimento in quella che rimane e continua ad essere l'azione più grande per tutti noi: la ricostruzione intesa in tutti i suoi molteplici aspetti".