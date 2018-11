Il Presidente Antonio Tajani sarà a Lido di Fermo lunedì 26

La Capogruppo regionale FI e Commissaria provinciale FI annuncia che il Presidente del Parlamento Europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, arriverà a Fermo. Il Presidente Tajani, infatti, sarà lunedì alle 17,30 all’hotel Royal di Lido di Fermo (viale Piccolomini 3) per incontrare gli amministratori e gli eletti di Forza Italia nelle Marche. All’incontro saranno presenti le più alte cariche regionali e locali di Forza Italia. L’incontro sarà anche l’occasione per amministratori locali, istituzioni, categorie produttive, professionali e Associazionismo per tracciare la rotta verso il rilancio del Fermano, delle Marche e dell’Italia, nel quadro politico ed economico della Ue, e per affrontare le nuove sfide della globalizzazione insieme alla più alta carica istituzionale europea.