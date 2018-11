Oggi la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tutti i NUMERI del fenomeno nelle MARCHE e nel FERMANO

La ricorrenza di oggi diventa allora l'occasione più adatta per fare il punto della situazione sul fenomeno nelle Marche e in particolare nella Provincia di Fermo: di seguito proponiamo quindi la "fotografia" scattata per il 2017 dalla Commissione regionale per le pari opportunità, guidata da Meri Marziali , che offre una serie di dati in grado di inquadrare appieno la complessità del fenomeno.

Tante nel nostro territorio le iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema che purtroppo continua ad essere di scottante attualità: dalla cerimonia di ieri in Prefettura a Fermo, alla fontana di Viale Cavallotti a Porto San Giorgio illuminata di rosso, alla presentazione del libro "Trasmigrazioni" alla presenza dell'autrice Simonetta Peci a Porto Sant'Elpidio fino all'incontro-dibattito di Amandola alla presenza del giornalista Mediaset Remo Croci.

Dal rapporto 2017 presentato dalla Regione Marche, 409 donne si sono rivolte ai Centri Antiviolenza nel corso del 2017; per quant riguarda la Provincia di Fermo, sono 52 le donne hanno richiesto aiuto ai Cav territoriali (un dato leggermente in diminuzione rispetto alle 66 del 2016).

Fermo si colloca al 12,7% sul dato regionale.



I dati sono una fonte informativa importante per inquadrare il fenomeno nel territorio regionale, ma non devono comunque trarre in inganno perché le donne che fanno richieste di aiuto ai CAV sono solo una parte di quelle effettvamente vittime di violenza. I dati sono solo la punta dell’iceberg, la violenza domestica viene ancora considerato un fatto privato.



A livello regionale le donne che fanno accesso ai CAV sono per la maggioranza italiane (75.8% - 285 su 409), sposate (44.4% - su 164 donne ben 142 hanno indicato il marito come autore dei maltrattamenti), con un'età media 41 anni, diplomate o laureate e occupate stabilmente.

Questo profilo deve far riflettere su due aspetti: il primo riguarda il carattere della violenza, che è domestica ed intra familiare e questo rende molto difficile la denuncia all’esterno e la richiesta di aiuto. Il secondo aspetto riguarda la condizione femminile di studio e lavoro, che conferma come la violenza sia un fenomeno trasversale che non va relegato a situazioni di disagio sociale. In compenso, le donne avranno più strumenti per fronteggiare la violenza e una maggiore possibilità di accesso alle informazioni sui servizi disponibili per richiedere aiuto.

Le donne che si rivolgono ai CAV fanno richiesta di sostegno, consigli e strategie per uscire dalla violenza e informazioni necessarie per avviare tale percorso.



La più frequente modalità di contatto ai CAV della donna vittima di violenza a livello regionale è stata tramite contatto telefonico (86.5%), rispetto alla visita diretta (11.8%). Le motivazioni alla base di questa scelta sono molteplici, in particolare la discrezione nel non rivelare la propria identità, la difficoltà di mostrare se stessa con il proprio problema e la paura di essere vista dal maltrattante mentre si rivolge al servizio.

Il contatto telefonico è un primo passo molto importante e necessita di grande forza di volontà. A Fermo 45 donne hanno fatto richiesta di aiuto telefonico e 5 si sono recate in sede.



Come arrivano le donne ai CAV? La forma prevalente è rappresentata dai contatti informali (24,6%), ovvero amici, insegnanti dei figli, parroci: da questo aspetto si evince la capacità della donna di mantenere relazioni esterne nonostante l’isolamento che molto spesso la violenza produce.

A seguire le forze dell’ordine e i servizi sanitari, questo ancor più dopo le linee guida nazionali di gennaio 2018 sulla presa in carico della donna vittima di violenza dal triage al Pronto Soccorso fino all’orientamento nella rete dei servizi pubblici e privati per la fuoriuscita dall’esperienza di violenza. Questi dati sono confermati come prevalenti anche per la provincia di Fermo.



A commettere violenza nella maggior parte dei casi è un uomo tra i 37 e i 46 anni (50.5%), italiano (76.7%), con licenza media (39.2%) e occupato stabilmente (48.03%). Le caratteristiche del maltrattante sono prive di qualunque elemento o caratteristica deviante, ecco perché per la donna è molto difficile far comprendere al contesto di relazioni sociali tale comportamento.

In rarissimi casi (0.8%) gli autori della violenza sulle donne sono i figli, nel 5.8% altri familiari e infine in un altro 5.8% conoscenti fuori dalla famiglia.



Il tipo di violenza prevalente è quella psicologica (36.6%), seguita da quella fisica (29.4%), economica (11.7%), stalking (10,1%) e sessuale (7.1%).

Nella provincia di Fermo sono stati 37 i casi di violenza psicologica, 30 quelli di violenza fisica, 10 di stalking, 7 di violenza economica, 4 di violenza sessuale e 1 caso di sfruttamento della prostituzione.



A livello regionale sono raddoppiati rispetto al 2016 i casi di violenza durante la gravidanza (14).

In moltissimi casi al dramma della donna vittima di violenza si aggiunge quello della tutela dei figli e soprattutto dei minori, spesso testimoni di episodi di violenza (sono 466 i figli coinvolti e testimoni della violenza: 140 maggiorenni e 326 minorenni). In alcuni casi sono testimoni, in altri subiscono loro stesso episodi di violenza.

Nella Provincia di Fermo sono 20 i figli minorenni e 15 quelli maggiorenni ad aver assistito a episodi di violenza.

Questo è un dato molto rilevante, perché i bambini/ragazzi sottoposti alle conseguenze di “abusi in casa” hanno purtroppo complicanze psicologiche a medio e lungo termine e i CAV, oltre a fornire supporto alle donne, devono aiutare i minori attraverso la rete di servizi di tutela degli stessi.

Per molte donne proprio la paura dell’incolumità dei propri figli rappresenta la leva per trovare il coraggio di chiedere aiuto ed uscire da una relazione maltrattante.



I bambini che crescono in famiglie caratterizzate da violenza cronica e continuativa apprendono che l’uso della violenza è normale nelle relazioni affettive e che l’espressione di pensieri, sentimenti, emozioni ed opinioni è pericolosa, in quanto può scatenare gli episodi di maltrattamento. I bambini possono altresì sviluppare modalità aggressive nel rapportarsi con gli altri a causa dell’apprendimento di modelli relazionali distorti.

La cultura della prevaricazione e della violenza nascono infatti da una profonda debolezza nel comunicare, nel gestire le proprie emozioni nel rapportarsi agli altri, sebbene diversi da noi stessi.

Fondamentale sarà il lavoro nelle scuole e con le nuove generazioni per contrastare la violenza contro le donne, che altro non è che un problema di carattere culturale. Alla radice di tali episodi c’è ancora un groviglio di eredità culturali, o meglio anticulturali, che toccano un modo arcaico ed impari di concepire i rapporti tra uomini e donne, modi che sembrano resistere all’evoluzione naturale della società.



Accanto a questo ci deve essere un lavoro e un approccio multidisciplinare di contrasto alla violenza attraverso le reti territoriali antiviolenza e a Fermo lo scorso anno in Prefettura è stato firmato un protocollo che mette insieme diversi soggetti istituzionali e del volontariato sociale per collaborare insieme ognuno con il suo ambito di competenza.

Le reti territoriali antiviolenza sono lo strumento di protezione che permette alle donne di uscire dalla condizione di isolamento data dalla violenza, le sostiene e condivide con esse la strada migliore per uscire da questa spirale, senza metterle a rischio, senza mettere in dubbio quanto viene esternato in sede di denuncia, senza girare lo sguardo altrove quando le donne arrivano in pronto soccorso.

Come è avvenuto per la Regione Marche e per il territorio fermano, grazie alle reti territoriali tutti i servizi preposti alla tutela e al supporto delle donne vittime di violenza sono in costante dialogo tra di loro, si riconoscono nelle singole specificità e assumono la consapevolezza di far parte di un puzzle in cui ognuno mette a disposizione un tassello.

Il contrasto alla violenza sulle donne è un lavoro congiunto da fare insieme, uomini e donne, perché un uomo violento rappresenta se stesso e nessun altro, ma la sua violenza riguarda tutti.

Non sposteremo avanti di un millimetro il discorso pubblico se non saranno anche gli uomini a condurre insieme alle donne la battaglia di contrasto alla violenza di genere.