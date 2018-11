La Valdaso vista dai giovani, si chiude il progetto Nepi: in un video emozionale tutte le bellezze del territorio

In un mondo e in una quotidianità sempre più frenetici, è importante riuscire a trovare ancora il modo e il tempo di emozionarsi, magari apprezzando le bellezze e le ricchezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche di un territorio, come quello della Valle dell'Aso, che ne offre in abbondanza.

Ed è proprio l' “emozione” il sentimento dominante che ha avvolto chi ha avuto la fortuna di assistere, nella mattinata di ieri presso la Sala Joyce Lussu di Marina di Altidona, alla proiezione di un video promozionale di circa tre minuti e mezzo che rappresenta il fiore all'occhiello del Progetto Nepi (Nutrire l'Essere con il Piacere delle Idee), che nell'ultimo anno ha coinvolto numerosi partner pubblici e privati, tra cui i comuni aderenti all'Ecomuseo della Valle dell'Aso (Altidona, Campofilone, Carassai, Montefiore, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Moresco, Ortezzano, Pedaso e Petritoli, con questi ultimi due che si sono aggiunti in corsa), oltre all'Ambito Sociale XIX, le Pro Loco di Altidona e Campofilone, l'associazione Ortensia e tante altre realtà.

“I veri protagonisti, però, sono stati i giovani della Valdaso” - sottolinea Giuliana Porrà, sindaco del Comune di Altidona, ente capofila del progetto. E in effetti tutto è stato possibile grazie al lavoro di 25 ragazzi residenti nel territorio, partiti dalla lettura e dallo studio dei testi di Gabriele Nepi, storico nativo proprio di Altidona e da cui deriva la scelta dell'acronimo.

Tre i filoni del progetto: “di storia in storia” (video e fotografie), “di paese in paese” (racconto orale e scritto), “di bocca in bocca” (comunicazione e social), il tutto finanziato in parte con risorse regionali (circa 12 mila euro) e in parte con fondi propri dei Comuni aderenti: “E' la seconda tappa di un percorso – racconta l'architetto Antonella Nonnis, coordinatrice dell'iniziativa -. Avevamo già beneficiato di un finanziamento per le politiche giovanili che ci ha permesso di realizzare il quaderno dell'Ecomuseo, ora invece abbiamo dato vita a un lavoro di squadra coinvolgendo tante persone e attivando tante capacità: al di là delle cifre ridotte effettivamente stanziate (20mila euro le spese rendicontate, ndr), se facciamo un bilancio sociale possiamo dire di aver superato il mezzo milione”.

A svolgere il ruolo di “aggregatore”, come lui stesso l'ha definito, il petritolese Andrea Marsili, uno dei fondatori di Tu.ris. Marche, cooperativa che si adoperando alacremente per la promozione turistica del territorio: “Nel corso degli ultimi dodici mesi ci sono stati moltissimi momenti di incontro e di creazione di pensiero – spiega -. Naturalmente la base è stata la Valdaso, in particolar modo il fiume che mette in relazione i Sibillini fino al mare. Abbiamo letto e studiato i testi di Nepi che raccontano la valle e poi li abbiamo rielaborati realizzando uno storytelling con un taglio più innovativo ed emozionale. Abbiamo messo in rete professionalità importanti tutte made in Valdaso, che hanno lavorato spinte da una grande passione: il risultato finale è questo video innovativo per il nostro territorio e per tutto il Fermano e paragonabile a quelli promozionali della Regione Marche”.

Video, ma non solo, perché il progetto ha portato anche alla realizzazione di una brochure promozionale e di un banner per ognuno dei dieci comuni aderenti all'Ecomuseo.

Inoltre, attingendo dall'ampio archivio della Fototeca Provinciale di Fermo, grazie alla collaborazione dell'associazione Altidona Belvedere, sono state selezionate venti foto che rappresentanto momenti di vita della Valdaso tra le fine dell'800 e i primi del '900. Scatti, sottolinea la Porrà, che sono a disposizione di tutti i Comuni aderenti per una piccola mostra itinerante e che però potrebbero rappresentare la base per un progetto più ambizioso.

“La considero un promo di un'idea da poter sviluppare ulteriormente – spiega a tal proposito Pacifico D'Ercoli, presidente di Altidona Belvedere -. Vorremmo infatti estendere questo progetto per realizzare una mostra di almeno 100 foto che racconti tutta la Valle dell'Aso”.