"Per ora, ha vinto il mare". Cinzia Brunelli annuncia la chiusura invernale del Ristorante Salè: "La prima volta dopo 14 anni di storica attività"

" È con grande tristezza che comunichiamo la chiusura del Ristorante Salè per il periodo invernale. Per la prima volta in 14 anni ci prendiamo una pausa e vi aspettiamo per i primi di marzo alla riapertura. Purtroppo il mare continua ad avanzare rendendoci impossibile continuare regolarmente a lavorare. D'inverno, per ora, ha vinto lui. Vi ringraziamo tutti e vi diamo appuntamento a primavera."

Con questo post Facebook e le relative foto che documentano la situazione del suo locale, Cinzia Brunelli, titolare del Ristorante Salè di Porto Sant'Elpidio, sito in via Faleria, zona sud, comunica la chiusura invernale, "episodio straordinario che non si è mai verificato in 14 anni di storica attività" ha aggiunto ai nostri microfoni.

"L'inverno scorso è iniziato l'incubo perché anche in quel caso abbiamo avuto delle chiusure a singhiozzi - ci racconta Cinzia -. Non voglio fare polemiche, anzi ringrazio il consigliere regionale Francesco Giacinti, ringrazio la Regione Marche, il Sindaco e tutti quelli che in ogni modo hanno cercato di tamponare la situazione con le scogliere radenti ma è evidente che non sono sufficienti."

Come ripete Cinzia "ha vinto lui". Sì, il mare. "Bagna le prese, fa saltare l'impianto elettrico, arriva fin dentro al locale. Le conseguenze? La muffa, il battiscopa che si stacca, delle enormi buche fuori, il dover rimettere mano all'impianto elettrico circa 6/7 volte ogni stagione invernale. Le cabine poi si riempiono d'acqua, l'umidità arriva dappertutto, i motori di riscaldamento posizionati sopra al tetto una volta funzionano e l'altra no, le mattonelle si smuovono, devo rimettere a posto la terra e i camminatoi. Si tratta di lavori che richiedono minimo 30mila euro a stagione e capite bene che non posso permettermeli o, peggio, rischiare di eseguire dei lavori con il rischio poi che domani torni su il mare e io debba ricominciare tutto da capo: diventa una presa in giro."

Lavori straordinari dunque, coperti interamente dalla titolare del Ristorante Salè, soprattutto se pensiamo al fatto che, come spiega Cinzia, "al mio locale manca l'ingresso ordinario degli ombrelloni. È da due anni che ormai non posso più posizionarli perché da me la spiaggia proprio non c'è; capite bene che se una persona deve decidere di pranzare in un locale, preferisce avere anche la disponibilità della spiaggia dopo il pasto e non il disturbo di doversi poi spostare. Sono due anni che noi a pranzo ci giriamo i pollici."

Una delle speranze di Cinzia è l'inserimento della Regione Marche come beneficiaria dei contributi messi a disposizione per il maltempo. Cinzia aspetta poi lo scorrimento della graduatoria per le scogliere emerse dove è inserita anche la città di Porto Sant'Elpidio; i tempi di attesa però sono di circa quattro anni. Quattro anni durante i quali una mamma di famiglia e titolare di un ristorante non può, come dice lei, "stare a girarsi i pollici".