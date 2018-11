Passa il decreto Salvini, a Fermo venerdì convegno su realtà e rappresentazione del fenomeno migratorio

Alessandro Fulimeni, responsabile dei progetti SPRAR del territorio

La giornata, organizzata dalla Coop. Nuova Ricerca Agenzia Res, si propone di offrire spunti di riflessione e di approfondimento sulle tematiche dell’accoglienza e delle migrazioni a partire da un presupposto: la necessità di scardinare l’attuale sistema di rappresentazione del fenomeno migratorio e la grande eco mistificata che lo accompagna e che insieme determinano una crescente divaricazione tra percezione e realtà.



Durante i lavori che si svolgeranno nella mattinata, il tema della salvaguardia dei diritti umani fondamentali in rapporto ad una crescente dottrina “sovranista” e securitaria si accompagnerà alla presentazione dei dati aggiornatissimi contenuti nel Rapporto IDOS 2018.



Nel pomeriggio la giornata proseguirà con un forum, nell’ambito del Progetto FAMI PRIMM, che affronterà, anche attraverso testimonianze dirette, le tematiche della partecipazione degli immigrati nel tessuto associativo della Regione Marche, provando a fornire proposte per innovare le modalità di dialogo politico a livello locale e valorizzando il ruolo dei rappresentanti della società civile nel definire e implementare le politiche d’integrazione. A tal fine verranno presentate le esperienze della fattoria sociale di Montepacini, dell’Associazione culturale panafricana Save The Youths Action Group e del progetto SPRAR “Era Domani” del Comune di Fermo.



Sicuramente un’ampia parte della discussione verterà sul decreto Salvini, diventato ieri legge dello Stato.

“La forsennata campagna di criminalizzazione del diritto d’asilo e delle pratiche di accoglienza e di soccorso umanitario - spiega Alessandro Fulimeni dello SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) - ha raggiunto il suo obiettivo: l’equazione immigrazione uguale problema sicurezza, imposta attraverso una doppia fiducia, si è cristallizzata in una legge tra le peggiori in Italia dai tempi delle leggi razziali ad oggi, che crea una sorta di diritto differenziale per i migranti e non a caso, per tali motivi, è stata bocciata per incostituzionalità dal CSM. Gli effetti di questa legge, già peraltro visibili dall’entrata in vigore del decreto, saranno devastanti per le persone, per i Comuni, per le comunità locali. Esattamente al contrario di quanto viene propagandato, in virtù anche del nuovo capitolato per gli appalti destinati all’accoglienza, si favorirà chi in questi anni ha praticato business e malaffare sulla pelle dei migranti, azzerando i servizi dedicati ai richiedenti asilo e comprimendo, e di fatto quasi azzerando, le buone pratiche di inclusione sociale espresse dai territori, creando un enorme esercito di irregolari che saranno sottoposti ulterioramente a ricattabilità e sfruttamento”.



Il convegno presenterà alcuni relatori di eccezione, come Maurizio Ambrosini, uno dei massimi sociologi delle migrazioni che insegna all’Università di Milano, Domenico Quirico, reporter de La Stampa che sarà in collegamento skype, Eduardo Barberis dell’Università di Urbino e Vittorio Lannutti dell’Univesità Politecnica delle Marche.