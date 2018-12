Post sisma. Force prova a ripartire, riaperta ieri la Chiesa di San Francesco. Ceriscioli: "Non abbiamo mai rinunciato al futuro delle nostre comunità"

"Il terremoto ci ha colpiti, ma le istituzioni, attraverso il loro lavoro, non hanno mai rinunciato al valore, all'importanza, al futuro delle nostre comunità e la chiesa rappresenta un punto di riferimento e un elemento d'identità. La sfida per noi è fare in modo che le risorse importanti messe a disposizione per la ricostruzione permettano di salvaguardare le generazioni che qui si incontrano e che rappresentano l'amore per questa terra. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per riparare questa chiesa, non solo per il valore e il livello architettonico, ma perché aver portato anche un solo mattone ha significato mantenere salda questa bella comunità".