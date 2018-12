Porto San Giorgio, Via ai lavori sul fosso Valleoscura, 76 mila euro per la ripulitura dell'alveo e la messa in sicurezza delle sponde

Dai sopralluoghi effettuati dal personale del Comune erano emersi elementi di rischio, con frane e varie ostruzioni causate del maltempo che tuttora incidono sul passaggio delle acque. Dopo l’ottenimento di 76.000 euro dalla Regione Marche si è proceduto a definire il progetto di intervento, destinato ad essere portato a termine nei prossimi due mesi.



Domani inizieranno i lavori: dopo l’iniziale pulitura dell’alveo del fosso si provvederà a sistemare le sponde con la collocazione di scogli di contenimento.

“Si è deciso di intervenire in questo periodo anche in previsione della stagione invernale, con probabili episodi di maltempo – spiega l’assessore all’Ambiente Massimo Silvestrini - . L’intervento rientra in un più ampio progetto di messa in sicurezza del nostro territorio”.



L’azione del Comune proseguirà col monitoraggio dei fossi e dei tombini per limitare i rischi di carattere idrogeologico nella gestione delle acque superficiali. Il mese scorso personale e mezzi sono stati impegnati lungo il tratto costiero: erano stati liberati gli scarichi e le condutture di smaltimento delle acque piovane in parte ostruiti dalle recenti mareggiate.



In passato il sindaco Nicola Loira aveva emesso un'ordinanza destinata ai proprietari e ai conduttori dei fondi agricoli e silvicoli nel territorio comunale affinché venissero “posti in essere tutti gli accorgimenti tecnico operativi inerenti una corretta tenuta dei beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica e privata incolumità”.