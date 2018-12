Internazionalizzazione delle imprese, turismo e cultura. Il Presidente Ceriscioli in missione in Russia

"L'obiettivo è sviluppare un modello evoluto di internazionalizzazione, basato non solo sul commercio, che guidi le aziende marchigiane verso nuovi mercati e che consenta la crescita economica della casa madre. Allo stesso tempo gli stretti rapporti economici con la Russia favoriscono ricadute positive anche nel settore del turismo, della cultura e dell'enogastronomia, leve determinanti per lo sviluppo di nuove occasioni di business per il nostro territorio".