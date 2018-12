Tragedia di Corinaldo. I Comuni annullano gli eventi dell'8 dicembre in segno di lutto. A Fermo nessun evento pubblico di inaugurazione

A Fermo è il Sindaco Paolo Calcinaro a comunicare che oggi "non ci saranno momenti pubblici di inaugurazione per i presepi alle Piccole Cisterne Romane e la Casa di Babbo Natale al tunnel d Viale VIttorio Veneto".

In segno di vicinanza e di lutto nei confronti delle giovani vittime di Corinaldo e delle loro famiglie anche l'Amministrazione comunale sangiorgese ha deciso di rinviare a data da destinarsi lo spettacolo delle fontane danzanti in piazza Matteotti, inizialmente previsto per domani, domenica 9 dicembre, alle ore 17.

Sempre sulla cosa, a Pedaso, la cerimonia di accensione dell’albero di Natale in Piazza Roma, prevista per questo pomeriggio alle 17.30, avverrà in forma ridotta senza musica e canti, ma dedicando un minuto di silenzio alle persone coinvolte nel drammatico accaduto.

Per quanto riguarda Sant'Elpidio a Mare, il Comune recepisce l’invito del presidente della Regione Marche e, pur non annullando le iniziative in programma per oggi e domani – iniziative proposte per i bambini in occasione delle feste di Natale – il sindaco non effettuerà tagli del nastro o discorsi istituzionali, proponendo una forma più sobria delle iniziative programmate in rispetto del lutto.