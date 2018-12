Fermo con Torre di Palme alla prima festa dei borghi marchigiani a Grottammare

La prima festa dei borghi marchigiani che si è tenuta qualche giorno fa a Grottammare è stata l’occasione per l’assessore alla cultura ed al turismo di Fermo Francesco Trasatti di fare il punto su quanto si sta facendo a e per Torre di Palme.

Procedono, infatti, i lavori per la realizzazione l’allestimento del museo archeologico, un nuovo sito culturale che arricchirà la variegata offerta culturale della città e rappresenterà un’opportunità in più per il turista di visitare il borgo oltre che con le sue bellezze naturali, la sua storia ed il suo fascino. Inoltre - ha annunciato Trasatti – verrà rafforzato il punto informativo che costituirà anche una porta regionale dei borghi, dal mare ai monti, con materiale informativo e merchandising.



Torre di Palme, il cui titolo di borgo onorario dell’associazione dei borghi più belli d’Italia è stato prorogato fino al 2020, ha dunque partecipato alla cerimonia che è stata preceduta dall’assemblea annuale dell’associazione, nata a Treia nel 2015 “con lo scopo – ha spiegato il presidente Amato Mercuri, già sindaco di Moresco – di fare promozione in rete”. L’associazione è legata a doppio filo con il Club nazionale dei Borghi più Belli d’Italia ed ha l’obiettivo di interfacciarsi con la Regione Marche.



Tra i progetti futuri dell’associazione dei Borghi:

- il maggiore coinvolgimento del mondo scolastico, che a Torre di Palme vede già la locale scuola media parte attiva con la partecipazione in molte iniziative degli alunni in veste di guide turistiche,

- la recente partnership con FICO Eataly World - Fabbrica italiana Contadina di Bologna,

- il progetto “Borghi liberi dalla plastica” da attuare nel 2019.