Premio "100 mete d'Italia", riconoscimento anche per Porto San Giorgio. L'assessore Baldassarri: "Investimenti per una migliore qualità della vita"

Nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama si è tenuta giovedì scorso la cerimonia ufficiale per la consegna della seconda edizione del premio.

Il premio “100 Mete d'Italia” si propone di dare valore alle migliori esperienze realizzate dalle pubbliche amministrazioni per il miglioramento concreto della qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e di promozione della cultura; un premio a quelle comunità che hanno saputo sviluppare un'idea di futuro originale e autentica, senza mai perdere il contatto con le origini legate alle radici del luogo. Per questo tale riconoscimento ha un forte valore simbolico e vuole premiare le mete d’eccellenza che in Italia hanno saputo mettere in pratica azioni volte alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare, storico, artistico, culturale, artigianale e manifatturiero, enogastronomico e turistico, che hanno adottato politiche legate alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, alla trasparenza amministrativa e alla legalità, al sostegno di famiglie con attenzione alle situazioni di disagio sociale, che abbiano saputo incentivare la coesione della collettività attraverso l’organizzazione di manifestazioni.



Ad aprire la serata con i ringraziamenti e i saluti istituzionali di rito, l'editore Riccardo Dell'Anna. A condurre la serata la giornalista Alda d’Eusanio, che ha intervistato i membri del Comitato d’Onore, composto da note personalità e autorevoli rappresentanti di importanti enti e istituzioni nazionali, e ha valutato i progetti presentati da questi 100 Comuni, suddivisi in 10 ambiti.

Sandra Sarti, presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo presso il Ministero dell’Interno, ha introdotto la consegna del riconoscimento specifico per Porto San Giorgio, destinato ai comuni che si sono distinti per le attività sociali rivolte a famiglie, giovani, anziani e disabili e per aver favorito l’integrazione.



“E’ stata la nostra prima partecipazione – ha detto l’assessore al Turismo e alle Pari opportunità Elisabetta Baldassarri –. Il riconoscimento tiene conto degli investimenti rivolti alle Politiche sociali e alla qualità dei servizi erogati ai cittadini”.

Tra le 100 Mete selezionate 10 sono i Comuni di eccellenza di Puglia e Campania; seguono il Veneto con 9 comuni, Lazio e Sicilia con 8; Lombardia e Calabria con 7; Toscana e Abruzzo a 6; Sardegna e Friuli-Venezia Giulia con 5; Emilia Romagna e Basilicata a 4; Piemonte e Marche con 3; Umbria, Liguria, Valle d’Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige con una sola località inserita.

L’evento è stato patrocinato da Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Federturismo-Confindustria, Anci, Istituto per il Credito Sportivo.