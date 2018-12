Ascoli. Domani a Palazzo dei Capitani la presentazione de "Gli Spaesati", reportage sulle zone del sisma

A due anni dal terremoto, un libro di racconti, testimonianze, disagi e aspettative: è questo il contesto in cui si muove “Gli spaesati”, di Angelo Ferracuti e Giovanni Morrozzini.

Un reportage delle zone del sisma del Centro Italia, che sarà presentato domani, venerdì 14 dicembre, ad Ascoli Piceno presso Palazzo dei Capitani, in Piazza del Popolo.

L’iniziativa è promossa dallo Spi Cgil, il sindacato dei pensionati della Cgil, e da Liberetà, in collaborazione con Libreria Rinascita. Sarà presente Ivan Pedretti, segretario nazionale Spi.



L’apertura dei lavori è prevista per le 9,30 con Elio Cerri, segretario generale Spi Cgil Marche; si prosegue con l’introduzione di Miriam Broglio, amministratrice delegata di Liberetà, e la presentazione del libro a cura degli autori.

Sono inoltre in programma gli interventi dei segretari Spi Cgil delle aree terremotate di Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Ci sarà spazio anche per racconti e testimonianze di chi ha vissuto il dramma e, infine, interverrà Ivan Pedretti, segretario nazionale Spi Cgil.

“Questa iniziativa intende mantenere alta l’attenzione sulle questioni legate ai territori e sui disagi che, ancora a distanza di due anni dal sisma, riguardano le persone e in particolar modo gli anziani - commenta Cerri -. L’evento vuole anche sensibilizzare le istituzioni con l’obiettivo di affrontare e possibilmente risolvere, nel più breve tempo possibile, le situazioni di sofferenza in cui si versano ancora molti cittadini”.