L'app di Gener(Y)Action finalmente disponibile anche per iOS. Lunedì ad Amandola ultimo appuntamento con i seminari formativi sulla mobilità in Europa

Come annunciato nelle precedenti settimane, la app del progetto Gener(Y)Action è finalmente disponibile in versione iOS.

Dopo il primo lancio sul Play Store di Google, la Provincia di Fermo, grazie al supporto dell'Università Politecnica delle Marche (che ne ha curato la realizzazione e la supervisione degli aspetti scientifici), ha portato l'applicazione anche nel cosiddetto mondo Apple, chiudendo il cerchio di un'iniziativa pensata e sviluppata soprattutto per i giovani dell'area del cratere fermano, che comprende 17 Comuni dall'interno alla montagna.



Soddisfatta la Presidente Moira Canigola, che ribadisce come lo strumento offra numerose informazioni ed occasioni lavorative per quella fascia di età compresa tra i 16 ed i 35 anni sulla quale, sin dalla scorsa primavera, sono state incentrate tutte le azioni di Gener(Y)Action.

E, sempre a proposito di giovani, arriva a conclusione il ciclo di seminari formativi sulle opportunità di mobilità in Europa, curati da Serena Principi. Dopo Fermo e Monteleone di Fermo, l'ultimo appuntamento si terrà nella Sala del Consiglio comunale di Amandola, lunedì 17 dicembre dalle ore 17 alle 20. L'ingresso è gratuito.