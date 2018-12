A Pedaso intervento straordinario di mitigazione del rischio idraulico del fiume Aso nel suo tratto terminale

Non solo lavori per il ponte ciclopedonale a Pedaso. Alcuni mezzi, in questi giorni, sono presenti anche più a monte del fiume Aso: è in corso infatti un intervento straordinario di mitigazione del rischio idraulico del fiume nel suo tratto terminale. La progettazione e direzione dei lavori è condotta dalla Regione Marche, servizio tutela, gestione e assetto del territorio e Genio civile, tutela del territorio di Fermo”.