Turismo e ristorazione: incontro formativo della Camera di Commercio a Fermo

All'interno del programma nazionale "Eccellenze in digitale", anche la sede di Fermo mette a disposizione le proprie risorse per dare strumenti alle piccole aziende, per accrescere la sensibilità verso un modo, quello online, che non può essere ancora ignorato perché questo di fatto è causa di un ritardo nello sviluppo del territorio e di mancati guadagni per le attività produttive.

Il programma quindi è del tutto pratico: dati sul turismo e sul web per comprendere la portata del fenomeno, strumenti da usare per accrescere il proprio business, metodi base e indicazioni per buone pratiche e casi di successo, da cui lasciarsi ispirare e con cui confrontarsi per migliorare.

Bando alle ciance, insomma, e quando gli strumenti vengono messi a disposizione gratuitamente, le occasioni non possono proprio essere perse!