Porto Sant'Elpidio. Lavori conclusi per i 13 nuovi appartamenti ERAP, ora via alla fase di assegnazione

Attesa terminata per i 13 nuovi appartamenti dell’Erap che sono stati realizzati in via Isola di Ponza, a Porto Sant'Elpidio. I lavori per la costruzione dei nuovi alloggi si sono conclusi e dalla prossima settimana l’Erap farà richiesta dell’abitabilità. Contestualmente gli uffici dei servizi sociali avvieranno il percorso per l’assegnazione degli appartamenti agli aventi diritto.