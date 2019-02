Porto Sant'Elpidio. Venerdì a Villa Baruchello terzo appuntamento del ciclo "Fermo contro la violenza"

Dopo i due incontri tenutisi in Questura e a Pedaso, venerdì 22 febbraio alle 15, presso Villa Baruchello a Porto Sant'Elpidio, si svolgerà il terzo incontro rivolto alle categorie professionali (forze dell’ordine, avvocati, operatori socio sanitari).

L’evento (accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche e degli Avvocati della provincia di Fermo) tratterà il tema dell’assistenza e del servizio alle vittime di violenza offerti dagli uffici della Polizia, dai Carabinieri, dallo sportello antiviolenza, dalla casa rifugio e dalle politiche poste in essere dalle associazioni.

Tra i relatori dell’incontro Laura Gaspari (Associazione On The Road onlus), i referenti per la Questura di Fermo e per l’Arma dei carabinieri, Loredana Dionisi del Soroptimist Club del capoluogo e Pina Ferraro Fazio in rappresentanza del servizio sociale professionale.

La rassegna si svolge con lo scopo di potenziare la rete professionale dei servizi per il supporto alle donne vittime di violenza gestita e coordinata dalla Prefettura e allo stesso tempo per sensibilizzare la comunità alla cultura della “non violenza”. La rassegna itinerante si compone infatti di due fasi: la prima, fatta di incontri formativi, che si concluderà il 29 marzo a Porto San Giorgio con il quarto appuntamento rivolto alle categorie professionali e la seconda di tipo informativo, aperta al pubblico, che si aprirà con l’incontro di sabato 9 marzo a Monte Urano e proseguirà coinvolgendo tutti i comuni della Provincia.