Per la fumettista marchigiana protagonista nella Notte degli Oscar le congratulazioni dell'assessore Pieroni: "Tra le glorie artistiche della Regione"

A commentare la vittoria della statuetta più ambita del Cinema è l'assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni che rivolge "le congratulazioni più sincere a Sara Pichelli , gioendo insieme a lei." Trentasei anni, di Porto Sant'Elpidio", fumettista, è la disegnatrice del protagonista Miles Morales nel film "Spider Man – Un nuovo Universo" che ha vinto come miglior film d'animazione.

"Il talento del disegno evidentemente nelle Marche si respira nell'aria e fa storia – prosegue Pieroni - da Raffaello a Bramante al Sassoferrato, fino a Licini, Scipione, Cagli. E non possiamo dimenticare Dante Ferretti ormai un mito mondiale del Cinema e una terna di Oscar, ma per restare nel fumetto voglio ricordare Giancarlo Alessandrini , Simone Massi, Leonardo Cemak . E ancora il maestro Tullio Pericoli e Bruno da Osimo. Si potrebbe continuare ancora a lungo. Ma insieme a questi grandi nomi ci sono moltissimi giovani che stanno esprimendo talento creativo nelle tante scuole d'Arte, ispirati e incoraggiati da chi ce l'ha fatta. E sono tanti. Insomma, Sara Pichelli è salita nell'Olimpo delle glorie artistiche marchigiane, disegnando tra l'altro un supereroe in un film che si è distinto non solo per una nuova tecnica di animazione - unendo tecnologie avanzate di computer grafica con lo stile tipico dei disegnatori a mano - ma anche per una scelta precisa della stessa Sara di far indossare per la prima volta il costume di Spider Man ad un personaggio afroamericano. Un ulteriore segno della sensibilità femminile in un'edizione degli Oscar 2019 che è stata all'insegna della multiculturalità e dei premi a film con temi che hanno esaltato i valori di amicizia e fratellanza, oltre gli assurdi confini di diversità ed esclusione razziale."

"Colgo l'occasione – ha concluso Pieroni – per invitare Sara Pichelli in Regione per renderle un dovuto omaggio ed esprimerle personalmente l'orgoglio dei marchigiani per questo riconoscimento."