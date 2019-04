Nuove prospettive di lavoro per i giovani dei Sibillini: a Servigliano corsi e centro professionale

Una formazione altamente professionalizzante in un settore in espansione e con buone opportunità occupazionali come quello della ristorazione. Quindi occasione per costruire un futuro per i giovani del territorio dei Sibillini e delle Marche, favorendo una formazione mirata a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. E’ nato con questi obiettivi il corso biennale, completamente gratuito, per “Operatore della ristorazione-preparazione pasti”, finanziato dalla Regione Marche Por Fse e organizzato a Servigliano dall’associazione di formazione Wega di Amandola, che sta attuando anche altri progetti con questi obiettivi.

E’ rivolto a giovani dai 16 ai 19 anni. Particolarità quella di prevedere moltissima pratica in modo da far acquisire le competenze concrete ed esperienziali per inserirsi subito nel lavoro. Infatti sono 1.500 ore in aula tra teoriche e pratiche e 500 di stage in attività ristorative del Fermano. Per questi stage Wega sta creando una rete di collaborazione con associazioni di categoria del territorio come Confindustria e Cna Fermo. Corso già iniziato ma ci sono ancora 6 posti disponibili entro metà maggio. Al termine sarà rilasciato un attestato nazionale di qualifica professionale per lavorare nelle cucine di ristoranti, alberghi, agriturismi, pizzerie, aziende di preparazione cibi, mense, ma anche per aprire una propria attività.

Presentazione ufficiale nell’ex convento Santa Maria del Piano, nuova sede della scuola di formazione inaugurata nell’occasione, da parte del presidente Wega Domenico Baratto, con la presenza del sindaco di Servigliano Marco Rotoni, dell’assessore regionale Fabrizio Cesetti, Stefano Pompozzi vicepresidente provincia Fermo, Alessandro Panico Confindustria Centro Adriatico, Fabrizio Luciani Comitato Piccola Industria Centro Adriatico, Alessandro Migliore di Cna Fermo.

Nell’occasione è stata anche inaugurata la seconda parte del corso triennale per “Operatore della Ristorazione – Servizi e Sala Bar”, sempre organizzato da Wega e finanziata dalla Regione, che inizia l’alternanza scuola-lavoro. I ragazzi hanno dato dimostrazione preparando un raffinato buffet a dimostrazione delle capacità acquisite.

Corsi che mirano, come ha sottolineato Baratto a dare possibilità concrete ai ragazzi reduci da abbandoni scolastici, seguendoli fino al lavoro, creando collaborazioni, reti e sinergie con enti, associazioni di categoria e aziende, curando particolarmente l’integrazione sociale i rapporti interpersonali, visto che ci sono anche allevi extracomunitari provenienti da case-famiglia.

Per Cesetti il progetto mira a obbiettivi importanti per i giovani e per lo sviluppo del territorio, mentre Rotoni e Pompozzi hanno sottolineato la massima disponibilità di comune e provincia su questa linea di azioni. Ottimo procedere in rete secondo Migliore e per Luciani un modello che incrocia integrazione e aiuto.

Parole di esortazione e affetto per i ragazzi anche nella lettera scritta da Don Franco Monterubbianesi.