Cimitero civico, stipulato il contratto per costruire 640 loculi

"Lo scorso 4 aprile è stato stipulato il contratto per i lavori di ampliamento del Blocco I – primo Stralcio al cimitero civico di Fermo che consentirà di realizzare 640 loculi, per un importo superiore al milione di euro, con la ditta Costruzioni Cinquegrana srl di Afragola, dopo l’espletamento della gara indetta dalla Sua della Provincia.

La prossima settimana è in programma la consegna dei lavori e subito dopo il loro avvio. I nuovi termini di pagamento delle rate saranno comunicati agli interessati solo dopo aver accertato le entrate ed aver tenuto conto del cronoprogramma dei lavori.

Come noto, nell’ottobre 2018 a seguito del ricorso della ditta arrivata seconda in graduatoria (respinto con sentenza del Tar Marche n. 32/2019) e dunque per cause indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Comunale, la Giunta aveva deliberato di sospendere tutti i termini di pagamento delle rate degli acconti del prezzo di concessione dei loculi del “Blocco I”, fino all’assunzione di nuovi provvedimenti in merito, misura che era stata adottata dall’Amministrazione Comunale nell’interesse degli assegnatari. Nel frattempo, per ovviare a eventuali disagi per chi fosse stato sprovvisto di spazi in concessione, sempre l’Amministrazione Comunale si era attivata realizzandone 48 nuovi, di riserva per esigenze improvvise".