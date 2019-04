Monsampietro Morico, presto il recupero della sede del Comune

Altro significativo tassello per la ricostruzione di Monsampietro Morico. Il complesso progetto afferente la sede del Municipio, totalmente inagibile dal 2016, ha ottenuto parere favorevole dalla Conferenza di Servizi tenutasi in concomitanza tra Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Regione Marche, responsabili della Soprintendenza unitamente a progettisti e responsabili degli Enti.

“L'imponente opera di quasi 660.000 euro - commenta il sindaco Romina Gualtieri - consentirà a breve l'avvio dei lavori, ridonando ai cittadini la loro casa, con rinnovati e più sicuri uffici deputati all'erogazione dei servizi, a garanzia degli addetti e degli utenti dei pubblici uffici”.