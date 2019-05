Guido Bertolaso a Porto San Giorgio, insieme ad altri esponenti del settore, per una conferenza su esperienze in contesti di emergenza e idee per il territorio. L’appuntamento è per Venerdì 31

Venerdì 31 maggio, alle ore 18, la città di Porto San Giorgio presso la Sala Imperatori, ospiterà una conferenza dal titolo “ L’emergenza tra esperienze sul campo e idee per il territorio”.