Per Daniel Orso uno stage con il cuoco stellato Philippe Mille

Il prossimo 3 luglio parteciperà ad uno stage del famoso cuoco stellato Philippe Mille, lo stesso che ha promosso il concorso internazionale di cucina qualche tempo fa a Reims in Francia e che, rappresentando l’Italia insieme ad una ragazza marchigiana, lo ha visto vincere.

Daniel Orso, 20 anni, di Fermo, ha ricevuto le congratulazioni del sindaco Paolo Calcinaro per questa bella esperienza e per questo riconoscimento per un passione che il giovane ha sempre coltivato, sin da piccolo e che a casa lo ha visto e lo vede impegnarsi con dedizione fra i fornelli.

A Reims aveva trionfato insieme a Noemi Luconi di Tolentino, entrambi studenti dell’istituto alberghiero di Loreto, sbaragliando l’agguerrita concorrenza di altri partecipanti in rappresentanza di altre 12 nazioni (24 concorrenti) e spezzando la serie di vittorie di due anni consecutivi del Giappone preparando, come da regolamento del concorso, un piatto salato ed un dessert sulla base dei soli ingredienti forniti dall’organizzazione: petto d’anatra, zucca arancione, biscotto rosa di Reims e champagne, le cui bollicine rendono famosa in tutto il mondo la cittadina francese.

In tre e ore e mezza di preparazione i due futuri chef made in Marche hanno preparato dei piatti che hanno letteralmente conquistato la giuria giudicatrice. A luglio Orso tornerà alla corte di Mille ma in veste di stagista e non di concorrente, un primo grande passo per poter realizzare un suo bellissimo sogno: quello di diventare un vero, grande cuoco.