Cupra Marittima. Prende a sprangate la sorella: arrestato un 55enne. Lei gravissima

Immagine ANSA Marche

La donna è stata trasportata in eliambulanza all’Ospedale Torrette di Ancona dove si trova in prognosi riservata. Sulla base delle prime indagini non si esclude che il gesto dell’uomo possa essere riconducibile a dissidi ereditari. L’agricoltore, che in stato confusionale ha chiamato il 112, sarà ora associato al Carcere d Fermo a disposizione della locale Procura della Repubblica.