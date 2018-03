"Sta senz' pensier": maxi operazione anti droga dei Carabinieri di Teramo. In manette un uomo e una donna di Porto Sant'Elpidio

Ad Alba Adriatica e Martinsicuro le basi operative, luoghi defilati rispetto alle rotte dei grandi traffici, ideali per imbastire una rete di smercio di tali quantità di droga, da riuscire a soddisfare il mercato teramano e quello marchigiano fino alla periferia di Ancona.

Sono stati i Carabinieri del Comando provinciale di Teramo, diretti dal colonnello Giorgio Naselli e coordinati dal tenente colonnello Luigi Delle Grazie, a scoprirla.

L'operazione ha portato all'arresto di 11 persone, quattro delle quali ai domiciliari, su disposizione della Procura distrettuale de L’Aquila.

Da Napoli la droga arrivata fino al teramano, con un flusso continuo interrotto.

Lo scorso 17 agosto, D.M. elpidiense, era stato arrestato in flagranza di reato (aveva con sé 4 chili di hashish, un chilo di cocaina e 10 mila euro in contanti) e il suo arresto aveva confermato agli investigatori la pista che stavano seguendo. In sei mesi sono state messe le mani su tutta l’organizzazione, composta da gente di Martinsicuro, albanesi residente tre Abruzzo e Marche e altri due napoletani.

Un sistema che procurava qualsiasi tipo di stupefacente e che aveva una capillare attività di distribuzione in particolare nelle discoteche. L’organizzazione curava ogni dettaglio, dall’importazione della droga dal Napoletano - con ripetuti viaggi su auto di piccola cilindrata per non dare nell’occhio -, alla suddivisione delle dosi, la vendita e anche il recupero dei crediti, facendo ricorso a metodi di tipico atteggiamento camorristico con minacce, danneggiamenti e pestaggi. Sono state sequestrate infatti anche una pistola Smith & Wesson calibro 32 con matricola abrasa, 20 proiettili calibro 7,65 e 220 cartucce calibro 2, oltre a un taser, il dissuasore di persone a scarica elettrica.

In manette è finita, oltre all'elpidiense D.M., anche la 31enne F.D.C. di Porto Sant'Elpidio, destinataria degli arresti domiciliari.