Assaltavano parcometri, 56 i furti per un bottino di 100mila euro. Custodia cautelare per tre ragazzi, nelle Marche risparmiato solo il Fermano

Assaltavano parcometri in tutta Italia a colpi di trapano e a piede di porco: 56 i colpi realizzati in totale, per un bottino complessivo di circa 100 mila euro.