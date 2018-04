Fermo. Lite in famiglia, la moglie lo colpisce con una coltellata a un braccio: uomo trasportato al Pronto Soccorso. Indaga la Polizia

Brutto episodio nel primo pomeriggio di oggi in un'abitazione di Fermo, in zona San Giuliano.

A quanto pare una lite in famiglia tra un 68enne, R.V. le sue iniziali, e sua moglie, una 49enne originaria dell'Est Europa, è degenerata e dalle parole quest'ultima è passata ai fatti, colpendo il marito al braccio con un coltello da cucina. Ancora ignoti i motivi dell'alterco tra i coniugi.

A soccorrere l'uomo sono subito intervenuti i sanitari della Croce Verde di Fermo, che hanno provveduto a trasportarlo al Pronto Soccorso: le sue condizioni comunque non destano comunque preoccupazioni, avendo riportato solo una piccola ferita guaribile in sette giorni.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Fermo, cui spetterà ora ricostruire l'accaduto e condurre le indagini. La donna è stata condotta presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza del capoluogo ma, come si diceva in precedenza, al momento non è ancora chiaro cosa l'abbia spinta a questo gesto.