Crollo del tetto all'Iti, la denuncia della Legambiente: "Non si può affidare la sicurezza degli edifici scolastici al fato"

"Non si può pensare di affidare la sicurezza degli edifici scolastici al fato. Quanto accaduto questa mattina a Fermo, dove è crollato il tetto di un istituto tecnico, è un fatto grave e che dimostra nuovamente il pessimo stato di salute in cui versano molti edifici scolastici italiani. La messa in sicurezza delle scuole deve diventare davvero una priorità su cui lavorare prevedendo interventi specifici di manutenzione non più rimandabili e relativi, ad esempio, all'età dell'edificio e alla situazione di rischio dell'area, e soprattutto provvedendo alla strutturazione di un piano urgente di messa in sicurezza degli edifici scolastici, in particolare di quelli che vertono nelle aree più a rischio, come è il caso di Fermo. Per questo chiediamo ancora una volta con forza il completamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, che ci restituisca un monitoraggio reale dello stato delle nostre scuole, con l'obiettivo di avere entro il 2020 il fascicolo di fabbricato per ogni scuola d'Italia. Occorre dunque lavorare in questa direzione perché le scuole devono essere dei luoghi sicuri e cantieri di innovazione", dichiarano Vanessa Pallucchi, Vicepresidente nazionale di Legambiente e Francesca Pulcini, Presidente di Legambiente Marche