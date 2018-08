Civitanova Marche. Paura per Daniele Angelini, uomo a bordo di uno scooter aggredisce il collaboratore del Legall

Erano da poco passate le sette e Angelini si trovava nel centro di Civitanova Marche, in Via del Remo, nei pressi della sua farmacia, quando all'improvviso è stato avvicinato da un uomo a bordo di uno scooter che, con il casco in testa, lo ha aggredito cercando di sottrargli la valigietta al cui interno si trovava l'incasso della serata del locale sangiorgese.

Si è trattato di un agguato molto violento: l'aggressore ha colpito Angelini con un paio di colpi alla testa, ma nonostante questo il farmacista è riuscito a difendere la valigietta e alla fine il malvivente ha desistito dal suo proposito criminale dandosi alla fuga.

Sull'accaduto indagano ora gli agenti della Polizia, che hanno fatto scattare un'autentica caccia all'uomo per individuare e bloccare il criminale. Per Angelini tantissima paura e ricovero immediato in ospedale, da cui è comunque uscito dopo qualche ora con lesioni guaribili in un trentina di giorni.