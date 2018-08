Civitanova. Schianto tra auto e scooter: giovane elpidiense in gravi condizioni

Il giovane, 24enne elpidiense, che viaggiava a bordo dello scooter, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto.

L'impatto è stato violentissimo ed è scattato subito l'allarme al 118.

I sanitari giunti sul posto, viste le condizioni del ragazzo, che si trova ora ricoverato in gravi condizioni, hanno deciso di trasportarlo all'Ospedale Torrette di Ancona.

I due giovani che viaggiavano a bordo dell'auto invece sono stati affidati alle cure dei medici dell'Ospedale di Civitanova Marche.