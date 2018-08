Lutto a Porto Sant'Elpidio, Federico non ce l'ha fatta: muore il giovane vittima di un incidente con lo scooter a Civitanova

Federico Salvucci non ce l'ha fatta: il giovane di Porto Sant'Elpidio, che nella notte tra sabato e domenica era rimasto vittima di un incidente a bordo del suo scooter a Civitanova Marche, è morto nella mattinata di oggi.

Per Federico è stato quindi fatale lo scontro con un'auto avvenuto intorno alle 2 nei pressi dell'uscita della superstrada. Le condizioni del giovane erano apparse subito disperate: trasportato in ambulanza a Torrette, era in coma dalla notte dell'incidente ed è spirato questa mattina.

La notizia ha gettato nel dolore e nello sconforto la comunità elpidiense: già numerosissime le testimonianze e i ricordi sui social da parte di amici, conoscenti e semplici cittadini.