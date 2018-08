Marina di Altidona. Scontro tra due macchine sulla Valdaso, tre persone al Pronto Soccorso

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi a Marina d'Altidona, all'inizio della SP Valdaso, nei pressi dell'incrocio con Via Pergolesi.

Erano circa le 15:15 quando una Fiat Panda che viaggiava in direzione monti con a bordo due sorelle del posto, mentre si accingeva a girare a sinistra per immettersi nel parcheggio antistante un'abitazione privata, è stata colpita da una Seat Leon, guidata da un uomo sulla quarantina d'anni, che procedeva nello stesso senso di marcia e che proprio in quel momento si accingeva a sorpassarla.

Piuttosto violento l'impatto, con la Panda che si è addirittura ribaltata su un fianco.

Le ragazze sono state estratte dall'abitacolo direttamente da alcuni passanti, mentre l'uomo alla guida della Seat è uscito da solo dalla propria vettura.

Sul luogo del sinistro sono immediatamente arrivati gli uomini della Croce Verde Valdaso e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, che hanno prestato le prime cure alle tre persone coinvolte e che poi le hanno trasportate al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Fermo. Le loro condizioni, comunque, fortunatamente non destano alcuna preoccupazione. Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Fermo e i Carabinieri della stazione di Pedaso.