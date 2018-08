Montefalcone Appennino. Perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero, un uomo trasportato in eliambulanza a Torrette

Erano le 13:40 e quattro persone (padre, madre, figlio e ragazza del figlio) procedevano a bordo di una Panda sulla SP 50 quando a un certo punto, per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo alla guida, un 59enne di Porto San Giorgio, ha perso il controllo della propria vettura e, dopo aver sbandato, ha centrato in pieno un albero sul lato destro della carreggiata.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che, dopo avergli prestato le prime cure, hanno ritenuto opportuno, a mero titolo precauzionale, allertare l'eliambulanza. Icaro allora ha provveduto a trasportare il signore all'Ospedale Torrette di Ancona, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Conseguenze fortunatamente di ancora minor rilievo per le gli altri componenti della famiglia rimasti coinvolti nell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.