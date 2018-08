Caos viabilità, giorno 2: la cronaca dell'odissea su strade e autostrade

Che quella di oggi sarebbe stata un'altra giornata infernale per la viabilità sul litorale delle Province di Fermo e Ascoli Piceno era evidente a tutti. La stessa Prefettura di Fermo, nel comunicato stampa diffuso nella serata di ieri al termine della riunione del Comitato Operativo per la viabilità, parlava di “azioni dirette ad alleviare i disagi degli utenti della strada nei centri costieri della Provincia di Fermo”. Alleviare, per l'appunto, non certo eliminare. D'altronde a propria volta Viabilità Italia aveva parlato di " tempi di ripristino che non appaiono brevi " dati i forti danni subiti dalla galleria Castello in seguito all'incendio del camion avvenuto giovedì sera.

La coda nel primo pomeriggio nel tratto di A14 chiuso tra Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio

La prima decisione presa ieri sera era stata quella di chiudere al traffico la carreggiata sud dell'A14 nel tratto compreso tra i caselli di Porto San Giorgio-Fermo e Grottammare. Era poi già stata presa in considerazione l'ipotesi di estendere la chiusura a partire dal casello di Porto Sant'Elpidio, decisione che è effettivamente diventata realtà a metà mattinata.

Ciononostante si sono ugualmente registrati interminabili rallentamenti anche nel tratto chiuso, con code che fin dalle prime ore di oggi oscillano tra i 7 e i 10 km. A quel punto, intorno a mezzogiorno, il personale di Autostrade per l'Italia ha dapprima deciso di interdire il casello di Civitanova Marche in direzione sud per evitare l'aumento del traffico a ridosso del tratto chiuso e poi di estendere ulteriormente la chiusura dell'A14 a partire proprio dal casello di Civitanova Marche e sempre fino a Grottammare, naturalmente in direzione sud.

Una decisione che sembra aver migliorato la situazione in A14 (a metà pomeriggio la coda nel tratto chiuso veniva segnalata intorno ai 5 km), ma che al tempo stesso ha spinto il sindaco di Porto Sant'Elpidio Nazareno Franchellucci, attraverso la sua pagina facebook istituzionale, a rivolgersi ai propri concittadini per lanciare lo stesso messaggio inviato ieri sera anche dal suo collega di Porto San Giorgio Nicola Loira: “Da pochi minuti la società autostrade ha disposto la chiusura del casello di Civitanova Marche in direzione sud – ha scritto Franchellucci intorno alle 13:30 -. Pertanto è altamente probabile che da ora in poi tutta la SS16 (e non solo il tratto sud, come accaduto sino ad ora) sia interessata da un intenso traffico. Pertanto si invitano tutti i cittadini di Porto Sant'Elpidio, nei limiti del possibile, a non utilizzare la Statale 16 in direzione sud, preferendo vie alternative e interne.

I disagi in autostrada, comunque, stanno interessando non soltanto la carreggiata sud ma anche quella nord. Le code tra i caselli di Val Vibrata e Pedaso nel corso della mattina hanno raggiunto addirittura i 15 km e anche nel primo pomeriggio persistono rallentamenti di 10km tra San Benedetto e Pedaso, con circolazione sempre su due corsie.

Dalle 7 di questa mattina è aperta la S.O.I., la struttura operativa integrata di Fermo, così come è stata apprestata una postazione medicalizzata aggiuntiva a Porto San Giorgio. Lavoro incessante anche per i gruppi di Protezione Civile comunali, chiamati in causa per fornire aiuti nella distribuzione di beni di prima necessità agli automobilisti imbottigliati nel traffico nelle reti stradali secondarie, in particolare, ovviamente ,sulla SS16: coinvolti nello specifico i territori di Lapedona, Altidona, Pedaso, Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio.

Nel frattempo, non mancano i timori nemmeno per la giornata di domani, giorno in cui è previsto anche il ritorno a casa di tanti vacanzieri. E proprio per domani occhio anche alle previsioni meteo: la Protezione Civile delle Marche, infatti, prevede “rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità”, aggiungendo che “al mattino i temporali si formeranno nelle zone interne per spostarsi verso la costa, poi nel pomeriggio i fenomeni saranno in arrivo dal mare”.

Diramata addirittura un'allerta meteo per vento: “Il transito di un fronte freddo nella giornata di domenica 26 determinerà un repentino rinforzo dei venti settentrionali lungo la fascia costiera con aumento del moto ondoso – si legge nell'avviso di condizioni meteo avverse diffuso alle 13 di oggi -. A partire dalla tarda mattinata, nelle zone di allerta n° 2, 4, 6 (quest'ultima è quella che comprende sostanzialmente tutto il tratto di litorale interessato dai disagi alla viabilità, ndr), venti provenienti da nord-ovest con velocità media di vento teso e raffiche fino a burrasca”.

L'assessore alla viabilità di Fermo Mauro Torresi nei pressi della rotonda del casello autostradale di Porto San Giorgio