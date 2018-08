Riaperto il tratto tra Civitanova e Grottammare in direzione sud: situazione in miglioramento in autostrada, gli ultimi aggiornamenti

"Sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto tra Civitanova Marche e Grottammare verso Pescara.

Al momento si registrano 4 km di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione sud e 2 km di coda tra San Benedetto e Pedaso in direzione Bologna". Questo l'aggiornamento fornito alle 20:13 da Autostrade per l'Italia.