Torna Musica Gallery: Mogol, Red Ronnie, Vince Tempera e Beppe Vessicchio in giuria. Iscrizioni aperte, il 14 ottobre appuntamento a Porto Sant'Elpidio

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 settembre. Young (fino a 14 anni), Editi ed Inediti sono le categorie del Concorso. L’iscrizione é gratuita.

Si partirà dalla Galleria Auchan di Senigallia il 7 ottobre, per poi proseguire il 14 ottobre al Centro Commerciale Auchan di Porto Sant’Elpidio; domenica 21 ottobre le selezioni avverranno alla Galleria Auchan di Grottammare e termineranno il 28 al Centro Commerciale Auchan di Fano. La finalissima sarà ospitata dalla Galleria Auchan di Ancona, domenica 4 novembre.

Nelle varie tappe faranno parte della giuria artisti di fama nazionale ed internazionale: Red Ronnie, Vince Tempera e Beppe Vessicchio. A presiedere questa grande squadra di professionisti la leggenda della musica italiana Mogol, che ha accettato con molto entusiasmo, per il secondo anno consecutivo, di far parte del concorso, ritenendolo un’ottima esperienza formativa per i ragazzi.

Sarà proprio Mogol ad assegnare, a suo insindacabile giudizio, il premio più ambito: la borsa di studio presso il CET – Centro Europeo di Toscolano (la scuola dello stesso Mogol), dove il vincitore parteciperà ad un corso della durata di 15 giorni affiancato dai prestigiosi tutor.

“Il percorso al CET è stato favoloso, un’esperienza magnifica in un’oasi in cui la musica fa da padrona di casa – sono le parole di Eva Capomagi, vincitrice della Borsa di Studio al CET nella scorsa edizione – Esperienza che ti fa crescere, ti spoglia di tutti i limiti e delle paure per cogliere la vera essenza della musica. Sono stati giorni ricchi di emozioni, risate e lacrime”.

Inoltre sono previste borse di studio per la registrazione del brano inedito, borse di studio per la scuola di canto e trofei.

Il Concorso nasce nel 2015 da un'idea della dott.ssa Pasqualina La Gioia, Direttrice delle Gallerie Auchan delle Marche, sempre alla ricerca di format e progetti che diano ampio spazio ai giovani e alle loro aspirazioni: un format reso possibile dalla produttiva collaborazione con l'agenzia di marketing e comunicazione Peaktime di Alvin Crescini.

L'obiettivo di Music Gallery è fornire ai partecipanti la possibilità di esibirsi in pubblico e davanti ad una giuria estremamente qualificata.

Tutti i partecipanti avranno la possibilità di mettere in luce le proprie qualità e capacità artistiche e la giuria garantirà ad ogni artista un ascolto critico ed un confronto costruttivo offrendo suggerimenti e consigli.

Un’edizione da non perdere! Tutte le informazioni e per le iscrizioni www.music-gallery.it