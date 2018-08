Amandola. Frontale tra due vetture in Contrada San Lorenzo, due coniugi di Porto San Giorgio trasportati al Pronto Soccorso

Scontro tra due vetture nella tarda mattinata di oggi, per l'esattezza intorno alle 12:30, in Contrada San Lorenzo ad Amandola.

Stando a quanto emerge dalle prime ricostruzioni del fatto, un uomo di Porto San Giorgio che procedeva sulla SP 239 a bordo della sua Opel Astra in compagnia della moglie avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per impattare frontalmente contro una Land Rover che percorreva la stessa arteria in direzione opposta.

L'urto è stato piuttosto violento, tanto che le parti anteriori di entrambe le vetture sono andate completamente distrutte. Illesi i due uomini a bordo della Land Rover, due signori di Fermo, mentre per i coniugi di Porto San Giorgio, soccorsi sul posto dai sanitari della Misericordia di Montegiorgio, si è reso necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Murri di Fermo: in ogni caso a quanto pare per entrambi non dovrebbe essere nulla di troppo serio.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, occupati nei classici rilievi del caso e nelle operazioni di regolazione del traffico.